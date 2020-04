Hôpital de Bekkaria de Tébessa : Visite de soutien au staff médical du service de référence

Des éléments du groupement régional de la Gendarmerie nationale de Tébessa et ceux de la Protection civile ont rendu lundi une visite de soutien et d’encouragement aux staffs médical et paramédical du service de référence pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus à l'établissement public hospitalier, EPH- Bouguerra Boulaâras dans la commune de Bekkaria.

«Cette visite aux médecins et paramédicaux est un signe de solidarité d’appui aux efforts considérables déployés par les équipes médicales et paramédicales dans la prise en charge des malades atteints du Covid-19», a précisé le commandant du groupement, le colonel Zineddine Benaissa, en marge de cette visite à laquelle a pris également part le wali, Atallah Moulati. Il a ajouté que le geste du corps de la Gendarmerie nationale se veut «une reconnaissance» envers ceux et celles en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Pour sa part, le chef de l'exécutif local, saluant l’initiative a relevé que «les services de la wilaya se déploieront pour assurer tous les moyens nécessaires devant accompagner le travail du staff médical exerçant dans des conditions sanitaires exceptionnelles», invitant les citoyens à contribuer aux efforts, ceux de la blouse blanche notamment, en respectant la mesure du confinement et à rester chez eux pour endiguer la propagation du Covid-19.

Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les médecins et paramédicaux du service de référence de l'EPH de Bekkaria.