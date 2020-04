Béchar : 12 accidents de la circulation en un mois

Dans son bilan du mois de mars 2020, la Sûreté de wilaya de Béchar a enregistré 12 accidents de la circulation ayant causé des blessures à 11 personnes, alors que l’on déplore un décès. Une analyse des causes principales de ces accidents laisse transparaitre le facteur humain à 100%. En matière de sécurité et de prévention, les différents services de ce corps de sécurité ne cessent, par le biais des différentes campagnes de sensibilisation, menées aussi bien à travers les ondes de la radio locale que par des activités de proximité, d’inciter les citoyens, notamment les automobilistes à respecter le confinement sanitaire et n’utiliser leurs véhicules qu’en cas de nécessité majeure. Une entreprise qui porterait à diminuer les risques d’accidents de la circulation. Par ailleurs, les numéros verts de la police 1548 et 17 restent entièrement à l’écoute des citoyens, 24h/24 et tout au long de la semaine.

R. B.