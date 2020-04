Sétif : 20 enquêtes sur des cas de cybercriminalité

Intensifiant les efforts dans le cadre de la sensibilisation des citoyens dans la lutte contre le Coronavirus COVID-19 et dans ce même contexte, dissuader avec la rigueur qui s’impose, les auteurs d’effraction aux mesures de confinement partiel, les service de police de la Sûreté de la wilaya de Sétif s’investissent sur le terrain de la cybercriminalité.

Pas moins de 20 enquêtes viennent en effet d’être ouvertes à l’encontre d’adeptes de réseaux sociaux qui mettent publient des informations erronées ou fausses, semant le doute chez les citoyens indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Cette action d’envergure a été menée par les éléments de la section de cybercriminalité relevant du service de wilaya de police judiciaire en coordination étroite avec les éléments de Sûreté de daïra à l’effet de mettre fin à ce genre de pratiques de personnes malintentionnées, des actions d’autant plus néfastes en cette période de pandémie qui appelle plutôt au sens de la responsabilité et de civisme.

F. Zoghbi