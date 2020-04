Mascara : Saisie de produits alimentaires

Les éléments des services de la Sûreté de Tizi à Mascara ont saisi près de 2 quintaux de viandes impropres à la consommation. Une quantité de 1,6 quintal de viandes blanches et 7,7 kg de viandes rouges ainsi que 15 kg d’abats de volailles ont été saisis.

Il s’est avéré lors du contrôle, en coordination avec les services compétents, que ces viandes étaient impropres à la consommation en raison du défaut du certificat du vétérinaire. Les mesures nécessaires ont alors été prises en détruisant les quantités saisies, avec l’ouverture d’une enquête.

Par ailleurs, les éléments de la brigade de Police judiciaire relevant de la première Sûreté urbaine de Mohammadia ont réussi à neutraliser quatre trafiquants, âgés entre 21 et 38 ans, dont une femme, avec la saisie d’une quantité de 189 grammes de kif traité, ainsi que 9 comprimés hallucinogènes et une arme blanche.

Les suspects ont été conduits au siège de la première Sûreté urbaine où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.

A. Ghomchi