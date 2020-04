Sétif : Saisie de 20 quintaux de viande blanche

Les services de police de Sétif ont procédé à la saisie de plus de 20 quintaux de viande blanche impropre à la consommation.

Cette opération fait suite à une patrouille de contrôle effectuée à l’entrée est de la ville ou un véhicule transportant 3 quintaux de viande blanche sans respect des règles d’hygiène a été intercepté, et ne disposant d’aucun système de refroidissement, indique la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

L’expertise vétérinaire déterminera impropre à la consommation cette quantité de viande qui par la suite a été incinérée. La poursuite des investigations permettront d’intercepter au niveau de la zone industrielle, un autre véhicule transportant plus de 5 quintaux de viande blanche impropre à la consommation, provenant d’un abattoir autorisé mais dont le propriétaire ne disposait d’aucun document attestant de la provenance du produit et encore moins de certificat sanitaire. Les services de police ont procédé à une saisie de plus 20 quintaux de viande blanche. F. Z.