596 opérations de sensibilisation en 48 heures (PC)

Les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 596 opérations de sensibilisation à travers 37 wilayas, pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, en rappelant notamment aux citoyens la nécessité du respect du confinement, a indiqué un communiqué de cette institution.

Les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 596 opérations de sensibilisation à travers 37 wilayas, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, a précisé la même source, ajoutant que ces unités ont effectué 810 opérations de désinfections générales à travers 47 wilayas.

Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, a relevé la même source, ajoutant que «la Protection civile a mobilisé pour les deux opérations 4.062 agents, tout grades confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs pour la couverture de 21 sites de confinement à travers 06 wilayas».

Par ailleurs, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 3 ayant causé le décès de 04 personnes et des blessures à 2 autres traitées sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec le décès de 2 personnes et 2 autres blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un tracteur survenu sur la RN n 01, dans la commune de Hassi Rmel.

Les secours de la Protection civile sont intervenus également pour prodiguer des soins de premières urgences à 27 personnes incommodées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffes bain, à travers les wilayas de Tébessa, Médea, Constantine et Relizane.

Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements de santé par les services de la protection civile.

En outre, les unités de la protection civile ont enregistré 5.656 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Rédaction Web