Ambassade d’Algérie au Caire : Appel aux Algériens bloqués à s’inscrire au plus vite pour leur rapatriement

L’ambassade d’Algérie au Caire a appelé, jeudi, les Algériens résidant en Algérie et bloqués en Égypte, concernés par le rapatriement à s’inscrire, au plus vite, via le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct: www.services.interieur.gov.dz, indique un communiqué du ministère.

«L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à la connaissance de tous les citoyens algériens résidant en Algérie et bloqués actuellement en Égypte (pour des motifs autres que la résidence), que la Commission nationale provisoire chargée du suivi de la pandémie du nouveau coronavirus a mis en place une base de données électroniques d'une durée déterminée pour les inscriptions via le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct : www.services.interieur.gov.dz», lit-on dans le communiqué.

«L’Ambassade demande à tous les citoyens concernés par le rapatriement de s’inscrire, au plus vite, à la base de données précitée», précise le document.