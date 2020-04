Vol par effraction pendant le couvre-feu : Deux personnes arrêtées à Médéa

Les services de la Sûreté de la Daira d'El Omaria (Médéa) ont arrêté deux individus qui, profitant des mesures de confinement imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, volaient par effraction les maisons des citoyens, a indiqué jeudi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

«Les éléments de la Police judiciaire ont diligenté une enquête suite à une plainte déposée par une des victimes faisant état de vol avec effraction de son domicile par des inconnus ayant volé des bouteilles de gaz, des appareils électriques et des pièces de rechange», a précisé le communiqué.

Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire ont permis l'identification et l'arrestation d'un suspect qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés et dévoilé l'identité de son acolyte, arrêté à son tour. Il s'est avéré ensuite que les effractionnaires ont volé trois domiciles en une seule nuit. Après avoir perquisitionné le domicile d'un des deux suspects, les services de la Police judiciaire ont récupéré les objets volés, a ajouté le communiqué.

Les deux prévenus ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné une procédure de comparution immédiate pour association de malfaiteurs et vol qualifié avec préméditation, a indiqué la même source, précisant que les deux prévenus ont écopé d'une peine de deux ans de prison ferme. Cette opération s'inscrit dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place par la Sûreté de la wilaya de Médéa à travers son territoire de compétence en vue de garantir la sécurité des citoyens et leurs biens dans cette conjoncture actuelle marquée par la propagation de l'épidémie Covid-19 et les mesures de confinement partiel», a conclu le communiqué.