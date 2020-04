Prés de 2500 sapeurs-pompiers mobilisés dans des opérations de désinfection (DGPC)

Près de 2500 agents de la Protection Civile ont été mobilisés dans 492 opérations de désinfection à travers 45 wilayas , a indiqué Jeudi la DGPC, dans un communiqué. « Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectué 396 opérations de sensibilisation à travers 38 wilayas soit (229 communes , portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale », a précisé le communiqué. En outre , les unités de la PC ont mené 492 opérations de désinfection générale à travers 45 wilayas soit 259 communes. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles. , ainsi que la mise en place des dispositifs pour la couverture de 26 sites de confinement à travers sept wilayas.

NB/ Rédaction Web