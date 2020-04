Un policier retrouvé mort dans sa chambre:Les explications de la DGSN

Un brigadier de police a été retrouvé mort dans sa chambre au niveau de l'Unité aérienne de la Sûreté nationale . La cellule de communication de la DGSN a évoqué , dans un communiqué en détail, sur l'incident , précisant qu'en date du 14 avril à 20h00, le Brigadier de Police BELOUIZANI Boubakeur, technicien en aéronautique, relevant de l’Unité Aérienne de la Sûreté Nationale, a été retrouvé par ses collègues décédé dans sa chambre, au cantonnement abritant cette structure, sise à Dar El Beida.

"Ce décès survenu dans des circonstances indéterminées, qui a provoqué l’émoi parmi la corporation policière, notamment ses collègues, demeure pour le moment inexpliqué . La victime faisait l’unanimité autour de sa personnepar ses qualités professionnelles et humaines".

L’enquête prise en charge par le parquet territorialement compétent en déterminera les raisons et les motivations, a ajouté le communiqué .

En cette pénible et tragique circonstance, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, l’assure de son soutien et de toute sa compassion.

