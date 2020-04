Ghardaïa : Fin de quarantaine pour le personnel médical de l’hôpital Tirichine

Une trentaine de membres du personnel médical de l’hôpital «Brahim Tirichine» de Ghardaïa ayant été en contact avec un malade porteur du nouveau coronavirus (Covid-19) et admis en «isolement sanitaire» fin mars dernier, ont quitté le centre de repos de la station thermale de Zelfana, au terme d’une période de quarantaine, a-t-on appris hier auprès des autorités de la wilaya. «Ce staff médical entré en contact avec le premier cas confirmé du coronavirus durant son admission à l’hôpital, a été testé négatif au test du Covid-19 après un confinement de 14 jours, conformément au protocole médical prévu pour lutter contre cette pandémie», a déclaré à l’APS le wali de Ghardaïa.

«Ces personnes exerçant un noble métier et entrées en contact avec le premier cas confirmé de Covid-19 dans la wilaya de Ghardaïa par l’Institut Pasteur Algérie ont été admis en isolement dans un souci de conformité avec les conditions d'hygiène afin d'endiguer la maladie», a précisé M. Boulem Amrani.

«Ce personnel médical qui n'a, à aucun moment, développé des symptômes pouvant être révélateurs du virus corona, a observé une période de quarantaine dans une structure de repos située à la station thermale de Zelfana (60 km sud/est de Ghardaïa) avec toutes les commodités et un suivi de leur état de santé quotidiennement sur la base d’une évaluation des risques qu’il présente, de manière à assurer un suivi à distance», a fait savoir un médecin chargé du suivi de ces collègues.

Au terme de leur quarantaine, le personnel médical a été salué par les autorités locales et sous les applaudissements de la population de Zelfana pour leur travail et leur dévouement, a-t-on constaté sur place. A la lumière de la situation épidémiologique actuelle, le wali de Ghardaïa, a invité les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités du pays notamment «le confinement partiel» pour endiguer cette pandémie coronarienne en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Dès la début de la pandémie dans notre pays, une cellule de crise et de veille du Covid-19 a été constitué dans la wilaya pour assurer le suivi de la situation et organiser la coordination entre les différents services pour mieux gérer la prise en charge des patients, a-t-il souligné.