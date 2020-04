Services de Sûreté : Accompagnement quotidien des commerçants et des citoyens

Les services de Sûreté ont affirmé, dimanche dans un communiqué, qu’ils «veillent au quotidien» à l’accompagnement des citoyens et des commerçants lors de l’opération d’achat de produits de large consommation dans les magasins et les points de vente au niveau des cités populaires et des agglomérations en vue d’éviter la propagation du COVID-19 entre les clients.

«Les brigades de police œuvrent en coordination avec les commerçants pour organiser l’ouverture des magasins et l’achat des denrées alimentaires en faveur des citoyens, leur permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation de l’opération d’acquisition des besoins et d’obliger les clients à respecter la distanciatwwion sociale nécessaire pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus», précise la même source. «Les services de Sûreté des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine sensibilisent quotidiennement les citoyens et les propriétaires de magasins de denrées alimentaires, de boulangeries, de vente des fruits et légumes et de laiteries, sur les mesures préventives à travers la distribution de dépliants où par l’utilisation des hauts parleurs», ajoute le communiqué.