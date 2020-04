Quatre casemates pour terroristes détruites à Skikda et Bouira

Quatre casemates pour terroristes et deux bombes de coànfection ont été détruites , lors d'opérations de lutte antiterroriste menées à Skikda et Bouira , a indiqué le MDN, dans un communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé, suite à des opérations distinctes à Tlemcen et Relizane, Jijel et Bordj Bou Arreridj , 5 narcotrafiquants et saisi 61,85 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques.

Selon la meme source, un détachement de l’ANP a intercepté, à In Guezzam,35 individus et saisi sept groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que huit migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen.

Rédaction Web