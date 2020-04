Sétif : Saisie de produits alimentaires

Intensifiant leurs activités tendant à lutter contre le phénomène de rétention et de la spéculation les services de la sureté de la wilaya de Sétif ont procédé depuis le début de cette épidémie du coronavirus à d’importantes saisies de produits alimentaires destinés à être écoulés sur le marché. La cellule de communication et des relations publiques de la sureté de wilaya indique que prés de 500 quintaux de semoule ont été saisis ainsi que 200 quintaux de pomme de terre et 200 quintaux d'autres produits alimentaires et 100.000 paires de gants médicaux. Les services de police ont aussi procédé à la saisie de 200 litres de lait impropre à la consommation. Une activité marquée également sur un autre front par 280 poursuites judiciaires pour infraction aux mesures de confinement alors que 96 véhicules et 39 motos ont été placés en fourrière.

F. Zoghbi