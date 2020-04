Batna : Conception d’un appareil portable d’aseptisation des espaces médicaux

Un groupe de spécialistes vient de concevoir à Batna un appareil portable d’aseptisation aux rayons ultraviolets C (UVC) des espaces médicaux, a affirmé mercredi l’ingénieur en génie climatique, Tahar Benferhi, membre du groupe.

Fabriqué à partir de produits locaux, cet appareil sert à désinfecter à 99% les salles de consultation, celles de chirurgie et les couloirs des hôpitaux, ainsi que les ambulances, a précisé à l’APS, M. Benferhi. Inspiré d’appareils similaires ayant prouvé leur efficacité en Chine, mais très peu commercialisés encore, l’appareil assure l’élimination des virus par les rayons UVC et la désinfection des espaces médicaux à moindre coût et en peu de temps n’excédant pas les 10 minutes, a ajouté cet ingénieur.

«Le groupe composé de plusieurs spécialistes qui activent tous au sein du Forum national de réflexion et proposition, à l’origine de cette initiative, entend ainsi contribuer aux efforts déployés à l’échelle nationale de lutte et prévention face à la pandémie du Covid-19», a ajouté Benferhi.

Le groupe a ouvert un petit atelier à la cité Tamachit de la ville de Batna avec une capacité de production de 10 appareils par jour, a assuré Benferhi qui a émis le vœu que ce projet puisse être «soutenu» pour installer une ligne de production qui assurera la fourniture de ces appareils le long de l’année, surtout qu’ils peuvent servir à la désinfection et la prévention des autres virus et non pas seulement le Covid-19.

La remise de cet appareil est soumise à une autorisation des services sanitaires, assortie d’une petite formation de sur le mode d’utilisation et les conditions de sécurité de l’acquéreur de cet appareil, a précisé l’ingénieur Benferhi.