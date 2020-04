Tizi Ouzou : 30.000 bavettes distribuées

Le comité local du Croissant-Rouge algérien de Makoudaa distribué depuis le début de la pandémie covid19 jusqu’à jeudi dernier un total de plus de 30.000 bavette au profit des différents établissements publics. Selon le président de ce comité, Rachid Boutalbi, 6.000 ont été remises en 48 heures à la Direction locale de la santé et de la population et 4.000 à la protection civile, la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale et à l’Administration de la wilaya. D'autres quantités confectionnées par des couturières volontaires ont été remises à différents établissements de santé, des comités de villages, des cabinets de médecin, a-t-il fait savoir ,en précisant que des comités du Croissant-Rouge de cinq wilayas ont également été approvisionnés. Près de 150 combinaisons sont aussi produites et remises à l’EPH de Tigzirt et à l’équipement des personnes qui seront appelés à organiser les enterrements.

Bel. Adrar