Illizi : Un mort et deux blessés suite au renversement d’un camion

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, suite au renversement d'un camion au lieu-dit Isserghaoune, sur la RN-3, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Le camion de transport de fruits et légumes a dérapé et s'est renversé dans la descente d'Isserghaoune, à 135 km au sud d'Illizi en allant vers Djanet, tuant sur le coup le conducteur (31 ans) et causant des blessures à ses deux accompagnateurs, a précisé la source.

Le corps de la victime et les deux blessés ont été transférés à l'hôpital d'Illizi par les éléments du poste avancé de Fadnoune de la Protection civile. Une enquête a été ouverte par les services sécuritaires compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.