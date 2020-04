Annaba : Opération de désinfection

Une vaste opération de désinfection des artères et espaces publics de la ville d’Annaba a été lancée, mercredi dernier, par les services de wilaya, avec la participation de plusieurs institutions, a-t-on constaté. Il s’agit des équipes de désinfection mobilisées par les directions de wilaya, dont celles des services agricoles, la Conservation des forêts, la Protection civile, l’Office de l’assainissement, l’EPIC Annaba Nadhifa et la Gendarmerie nationale, ainsi que le mouvement associatif. Au total, cinq secteurs urbains que compte la commune d'Annaba ont été ciblés par cette opération où se concentre la majorité de la population. Ces sites très fréquentés ont été désinfectés par une solution bactéricide et de l’eau de javel concentrée, a indiqué le directeur de l’EPIC Annaba Nadhifa, Karim Hamlil, saluant, dans ce cadre, le dévouement des jeunes volontaires. Des opérations similaires sont prévues pour désinfecter la quasi-totalité des communes de la wilaya, a-t-on annoncé.

B. G.