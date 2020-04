Sétif : 28.663 colis de produits alimentaires distribués

Dans la wilaya de Sétif, le dynamique de la solidarité à l’endroit des familles nécessiteuses continue de battre son plein.

C’est ainsi qu’en application des orientations du président de la République et des directives du Premier ministre tendant à intensifier les opérations de solidarité à l’endroit des familles nécessiteuses, élisant notamment domicile dans les communes démunies et les zones d’ombre, les services de la wilaya ont procédé, à la date du 9 avril, à la distribution de 28.663 colis de produits alimentaires.

Cet effort appréciable n’a pas été sans susciter la satisfaction profonde de nombreuses familles. 22.185 colis alimentaires sont répartis sur 44 communes, à l’instar de Tanout, Tazila, dans la daïra d'Aïn Azel, Eddalia, sur les hauteurs d'Ouled Tebben, ainsi que les localités d'Ouled Hdjidjou, Lelalma et Ouled El-Kahames, dans la commune de Beida Bordj.

6.478 autres kits sont répartis entre les familles dont les revenus ont été impactés par les effets du confinement partiel. Les actions de solidarité se poursuivent, grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs et de la contribution de la wilaya.

Les deux parcs de la wilaya et de la direction des travaux publics ont été retenus pour le stockage des produits alimentaires, avec un suivi du wali, en coordination avec la directrice de l’action sociale et la contribution des communes et des représentants de la société civile pour l’acheminement.

