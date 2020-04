Saisie de plus de 29 quintaux de Kif aux frontières Ouest et Sud -Ouest

Plusieurs tentatives de narcotrafic ont été déjouées aux frontières Ouest et Sud-Ouest. Un détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, plus de 28 quintaux de kif traité , aux frontières Sud-Ouest , a indiqué Jeudi, le MDN , dans un communiqué.

Selon la même source, une grande quantité de kif traité s’élevant à 28 quintaux et 59,340 kilogrammes a été saisie , lors de deux opérations distinctes dans la commune de Djenine Bourezg, Wilaya de Nâama. Dans le même contexte, des Garde-frontières ont intercepté, à Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen , deux (narcotrafiquants et saisi 100 kilogrammes de kif traité chargés à bord d'une embarcation pneumatique.

En outre, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à M'sila ,deux narcotrafiquants et saisi un fusil de chasse 1360 comprimés psychotropes. De même, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé, à Chlef, deux autres narcotrafiquants en possession de 9,4 kilogrammes de kif traité.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 8 avril suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Médéa et Skikda ,six casemates pour terroristes contenant trois révolvers, trois canons pour armes à feu et une quantité de munitions, ainsi que des vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers autres objets.

NB/ Rédaction Web