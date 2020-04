Sûreté nationale : Mesures complémentaires de confinement à travers tout le territoire national

Les services de Sûreté nationale ont pris des mesures complémentaires de confinement à travers l’ensemble du territoire national en vue d'enrayer la propagation du Covid-19, dans le respect des «instruction et orientations des autorités compétentes», a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ainsi, les services opérationnels de Police «veillent à intensifier les patrouilles pédestres et mobiles dans l'ensemble du territoire de compétence de la Sûreté nationale et à installer des points de contrôle inopiné au niveau des axes des différentes artères et quartiers, outre les barrages dressés à l’entrée et à la sortie de la ville», précise la même source.

Par l'application de ces mesures préventives, la DGSN entend «sensibiliser les contrevenants à la dangerosité de cette pandémie».

La DGSN a lancé un appel via son site électronique à tous les citoyens, les exhortant «au strict respect des gestes barrières et des règles de confinement pour enrayer la pandémie de Covid-19», mettant à leur disposition le numéro vert 1548 et de secours 17 pour tout autre renseignement.