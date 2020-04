Jumbo : Divers produits au profit d’hôpitaux

Dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays, l’entreprise SPA SFCPA, représentante de la marque Jumbo, en sa qualité d'entreprise citoyenne et engagée, et l'ensemble de ses collaborateurs prennent part aux efforts nationaux de prévention et de solidarité, en garantissant notamment la disponibilité des produits de la marque en quantités suffisantes à travers l'ensemble de son réseau national de distribution, alimenté en continu par son unité de production d'Oran.

À cet effet, l’entreprise a fait don, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Algérie, initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de lots de divers produits aux hôpitaux des régions les plus concernées par cette pandémie.