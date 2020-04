OPGI : Don d’équipements et de matériels médicaux à la PCH

L'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et ses partenaires économiques ont fait, lundi à Alger, un don d'équipements et de matériels médicaux à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Ce don s'inscrit dans le cadre de la campagne de solidarité nationale lancée par les entreprises publiques et privées pour assister les services médicaux face à la pandémie du Covid-19.

Les équipements et les fournitures offerts par l'OPGI consistent en 60 lits de réanimation, 60 matelas pour lits de réanimation, 1.500 draps, 120 couvre-lits (3 pièces), 65 couvre-lits (2 pièces), 65 oreillers, 19 concentrateurs d'oxygène portables (dotés de batteries), 26 concentrateurs d'oxygène et 10 extracteurs d'oxygène.

Le DG de l'OPGI a affirmé, à cet égard, que cette opération a été organisée dans le cadre de la campagne de solidarité nationale engagée depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus dans plusieurs wilayas du pays.

À rappeler que plusieurs secteurs et entreprises publiques et privées avaient lancé une campagne de solidarité afin de doter les hôpitaux des fournitures médicales et d'approvisionner les wilayas affectées par ce virus des différents produits alimentaires et moyens de prévention (masques, gel désinfectant... ).