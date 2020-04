Tizi Ouzou : Une cellule d’écoute au CHU

Le service de psychiatrie du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a mis en place hier une cellule d'écoute et de soutien psychologique dédiée à l'ensemble des personnels hospitaliers et à la population, a fait savoir ce service.

La cellule est composée de psychologues cliniciennes et de psychiatres et elle est fonctionnelle tous les jours en H24. En plus du fixe déjà disponible, un numéro de téléphone et un contact

Skype seront communiqués à toute personne dans le besoin d'une prise en

charge psychologique, a encore assuré ce service.

Bel. Adrar