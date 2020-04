AADL : Prolongation d’un mois du délai de paiement des loyers

La filiale de gestion immobilière relevant de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Gest-Immo, a annoncé lundi la prolongation d'un mois du délai d'acquittement des loyers au profit des locataires des logements AADL, et ce dans le cadre des mesures préventives de la pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’AADL, Gest-Immo a indiqué que «le délai pour le règlement de la facture des loyers et des charges a été prolongé d’une durée d’un mois supplémentaire». Cette décision vise, selon la filiale, «à réduire les déplacements des bénéficiaires de logements AADL, en tant que mesure préventive visant à mettre les clients à l'abri de la propagation du nouveau coronavirus».

Il s'agit aussi de «préserver la santé des affiliés et résidents des logements, conformément aux décisions et instructions des autorités suprêmes du pays, à leur tête le président de la République, relatives à la facilitation de toutes les procédures à même de protéger la santé du citoyen et de la société de la propagation de la pandémie de Covid-19».

Ainsi, les délais pour le paiement des charges mensuelles ont été prolongés, «en vue d’éviter tout contact physique susceptible de transmettre ou propager la pandémie, et ce partant de la conviction de l’agence quant à la nécessité d’observer les instructions inhérentes au confinement», ajoute la même source.