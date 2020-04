Université Constantine-2 : Plus de 90% des cours sur la plateforme numérique

L’université Abdelhamid-Mehri Constantine-2 à la circonscription administrative Ali-Mendjeli a diffusé plus de 90 % des cours des diverses filières sur la plateforme numérique pour faire face à la conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi auprès du rectorat de cette institution de l'enseignement supérieur. «Toutes les mesures et tous les mécanismes de présentation des cours et travaux appliqués et dirigés du second semestre de toutes les filières ont été mis en place sur la plateforme numérique de l’université», a assuré le vice-recteur chargé de la pédagogie, Ounissi Oukaci. L’université Constantine-2 est l’une des premières au pays à s’être dotée d’une plateforme numérique depuis 2012, a ajouté le même cadre qui a fait état de l’ouverture de plus de 15.300 comptes électroniques d’étudiants et 618 comptes d’enseignants pour accéder à cette plateforme de télé-enseignement. Trois unités organisées en trois niveaux (licence, master et doctorat) ont été également mises en place pour le télé-enseignement des langues française et anglaise et informatique, selon la même source qui a indiqué que chaque enseignant est appelé à mettre en ligne entre 4 et 6 cours.

L’université Constantine-2, qui compte 4 facultés et 2 instituts enseignant 43 spécialités en licence, 155 en master et 10 en doctorat, a engagé cette stratégie en application des instructions du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique préconisant le recours à des solutions alternatives pour la poursuite des cours à distance, a encore souligné le même responsable.