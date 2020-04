Coronavirus:Officiers supérieurs de la PC et la Police font un don d'un mois de salaires mensuels

Les officiers supérieurs de la Sûreté nationale et de la Protection Civile ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires mensuels, selon des communiqués de la DGSN et la DGPC. « ce geste a pour but de contribuer à l’effort national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie ».

NB/ Rédaction Web