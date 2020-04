Ouargla : Plus de 100 lits pour prendre en charge d’éventuels cas suspects

Cent-cinq lits hospitaliers sont consacrés dans la wilaya d’Ouargla à la prise en charge d'éventuels cas suspects d’infection du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier du directeur local de la Santé et de la Population (DSP).

Ils sont répartis sur les établissements publics hospitaliers (EPH) d’Ouargla (50 lits), Touggourt (30 lits), Hassi-Messaoud (15) et Taibet (10), a précisé à l’APS Fadel Messadok. Cette offre peut être renforcée par 60 lits au niveau du nouvel hôpital d’El-Hedjira, dont les opérations de construction et d’équipement sont achevées, en attendant sa mise en service, a-t-il ajouté. Dans le même contexte, M. Messadok a fait savoir que trois structures hospitalières privées, dont deux à Ouargla et une à Touggourt, ont affiché leur disposition à assurer des lits supplémentaires en cas d’urgence.

Concernant l’encadrement, un staff composé de 170 médecins et 600 paramédicaux ont été mobilisés pour assurer la prise en charge des cas suspects à travers l’ensemble des hôpitaux de la wilaya, selon le même responsable.