Ras El-Oued : (Bordj Bou-Arréridj) Les habitants reçoivent leurs commandes à domicile

L’association culturelle Techno qui est implantée dans la commune de Ras El Oued située à l’est de Bordj Bou Arreridj s’est distinguée par un apport particulier en cette période de coronavirus. Cette période est marquée par le confinement de la population dont celle de Ras El Oued qui ne peut sortir de 19 heures à 7 heures à l’instar des autres communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Les membres de l’association qui veulent faciliter à leurs concitoyens l’observation de cette mesure qui permet de prévenir la maladie ont fait appel à leurs connaissances scientifiques pour les aider à faire leurs courses.

Or c’est cette activité qui est nuisible à ces citoyens puisqu’elle les pousse à sortir et partant à risquer d’attraper la maladie à travers le non-respect des règles de distanciation sociale. Les membres l’association qui ont créé un site commercial pour les habitants de la commune pour passer leurs commandes. Ils se chargent ensuite de les satisfaire en accord avec les commerçants de Ras El Oued qui ont coopéré pour la réussite de l’opération. Le paiement se fait à la livraison des commandes. L’initiative de l’association Techno qui a lancé par le passé plusieurs activités culturelles et scientifiques est un exemple du e-commerce en vogue dans le monde. Ce type de commerce s’est même développé dans plusieurs pays depuis l’apparition du coronavirus. Les citoyens de ces pays préfèrent effectuer leurs achats à travers les sites spécialisés qui leur assurent l’envoi de leurs marchandises contre un paiement électronique.

F. D.