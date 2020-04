Illizi : Un poste de contrôle sanitaire à l’entrée de la wilaya

Un poste de contrôle sanitaire des usagers de la route a été mis en place à l’entrée Nord de la wilaya d’Illizi, plus précisément à Hassi-Belguebour, dans le cadre du dispositif préventif contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de l’équipe qui le gère.

Encadré par un staff spécialisé en médecine préventive, l’opération vise à soumettre les usagers de la route (voyageurs et transporteurs de marchandises) à un contrôle sanitaire systématique à travers un détecteur thermique, et ce en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, a indiqué à l’APS le Dr.RafikLassouani, membre de l’équipe médicale. Un véhicule Mobi-clinique est mobilisé, dans le même cadre, et est stationné au niveau du barrage sécuritaire routier dressé dans cette zone pour la prise en charge éventuelle de cas urgents de maladies. En parallèle, une campagne de sensibilisation a été menée par le bureau communal du Croissant rouge algérien à travers la distribution de dépliants de sensibilisation des conducteurs et usagers de la route, qui ont salué l’accompagnement sanitaire du citoyen dans ce contexte de pandémie, a ajouté M. Lassouani.

La démarche a pour objectif d’intensifier le contrôle de la circulation des personnes de et vers la wilaya d’Illizi, au titre du dispositif préventif arrêté par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus. La zone de Hassi Belguebour, située sur la RN-3, constitue l’unique voie d’accès routier à la wilaya d’Illizi, sur son flanc Nord.