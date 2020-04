Guelma : la plantation de la tomate s’adapte aux mesures sanitaires

La campagne de plantation de la tomate destinée à la transformation se poursuit dans la wilaya de Guelma dans le strict respect des mesures sanitaires prises pour enrayer la propagation du Covid-19. Depuis le lancement de cette campagne le mois dernier, des véhicules utilitaires et des petits camions transportent chaque matin des dizaines de travailleurs vers les champs consacrés à la culture de la tomate destinée à la transformation industrielle, notamment dans les zones proches du périmètre agricole irrigué de Bouchegouf et celles situées aux abords de l’oued Charef et de l’oued Seybouse sur l’axe reliant les communes de Hammam Dabagh, Medejz Ammar et Houari Boumediène, a appris l’APS auprès des agriculteurs concernés.

Ces derniers ont ainsi affirmé que «les agriculteurs de la filière tomate font tout leur possible pour appliquer les mesures préventives contre le Coronavirus», soulignant qu'ils tentent de réduire au maximum le nombre des intervenants mobilisés pour l’actuelle campagne tout en imposant le port du masque et en veillant au respect de la distanciation sociale. Pour sa part, le directeur local des services agricoles, Mohamed Abderahmane, a indiqué que sur les 4.030 hectares consacrés à la culture de la tomate, au titre de la saison 2019-2020, pas moins de 3.339 ha ont été emblavés depuis le lancement de l’actuelle campagne. Selon le même responsable, toutes les facilitations ont été accordées aux agriculteurs et commerçants des produits agricoles et phytosanitaires afin de permettre à la filière de la tomate industrielle d’atteindre son objectif qui est de réaliser une récolte de 3,5 millions de quintaux au terme de cette saison.