CRA de Tizi Ouzou : Distribution de plus de 14.000 bavettes au profit de 5 wilayas

Plus de 14.000 bavettes réalisées par les bénévoles du Croissant -Rouge algérien (CRA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour prévenir la propagation du Coronavirus, ont été déjà distribuées sur cinq wilayas dont Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi auprès de son président, Rachid Boutalbi.

M. Boutalbi a indiqué que sur ce premier quota un total de 11.250 masques ont été distribués au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, où la priorité a été donné au secteur de la santé. Le reste a été remis aux wilayas de Bouira (1.000 unités), Alger (800), Boumerdes (500) et Tebessa (500), a-t-il précisé en observant qu'en plus du secteur de la santé d'autres secteurs dont les banques, les agences postales, les collectivités locales ont été bénéficiaires de ces bavettes. Le Comité local de la commune de Makouda a mobilisé à lui seul et jusqu'à présent pas moins de 25 couturières qui ont reçu du tissu et autres matières premières nécessaires, offert par des bienfaiteurs au CRA. Ces dernières qui travaillent chez elles, afin d'éviter tout regroupement produisent une moyenne de 3.000 bavettes qui sont récupérées en fin de journée par les bénévoles du Croissant-Rouge, a-t-on ajouté de même source. D'autres comités locaux du CRA ont aussi lancé des initiatives similaires il s'agit, notamment ceux de Bouzguene, Souamaa, Assi Youcef, Mekla et Iflissen a indiqué M. Boutalbi. Il a précisé qu'en plus des masques, d'autres équipements jetables dont ont besoin les employés du secteur de la santé pour se protéger contre le Covid-19, notamment des blouses et combinaisons jetables produits également par les bénévoles.