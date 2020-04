Algériens bloqués à l’étranger : Prolongation de l’assurance voyage

L’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), a annoncé mercredi dans un communiqué, la prolongation de la durée de couverture en assurance voyage, après demande expresse, pour les assurés se trouvant bloqués à l’étranger, et ce, jusqu’à leur retour en Algérie. Pour les assurés ayant souscrit une police «d’assistance voyage à l’étranger», et étant donné l’interruption temporaire des vols et voyages internationaux, les compagnies d’assurances de personnes se sont accordées à mettre en application plusieurs mesures, notamment «la prolongation de la durée de couverture, après demande expresse, pour les assurés se trouvant bloqués à l’étranger, et ce, jusqu’à leur retour en Algérie», précise le document. Les sociétés d’assurance sont également instruites du «report de la date d’effet des polices d’assurance voyage, en cours de validité, à une date ultérieure que choisira l’assuré lui-même», a souligné l’UAR, ajoutant que «ces mesures demeureront effectives tout au long de cette période exceptionnelle». Par ailleurs, l’UAR a porté à la connaissance des adhérents aux contrats d’assurance groupe, dits «complémentaire santé et prévoyance collective», que leurs polices continuent à produire leurs effets pour toutes les garanties souscrites y compris en cas de contamination au Coronavirus (COVID-19).