39 casemates détruites en mois de Mars (MDN)

Trente-Neuf (39) casemates ont été localisées et détruites durant le mois de Mars, a indiqué Mercredi le MDN, dans un communiqué . Un bilan mensuel sur les activités des différents détachements de l'Anp , a été rendu public , ce mercredi 1 Avril , par la DCIO ( Direction de la Communication et de l'Information et de l'Orientation) . Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un terroriste a été abattu et trois membres de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés .

Les détachements de l'ANP ont également procédé dans ces opérations, à la destruction de 29 bombes artisanales et la saisie d'une quantité de 15 kg de matieres explosives et de 60 kg de produits chimiques .

En outre, trois armes de type Kalachnikov ont été récupérées ainsi que 16 fusils de chasse et 2 fusils artisanals et 2 armes automatiques.

Neila B/ rédaction Web