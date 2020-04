Destruction de deux casemates pour terroristes à Djelfa et Skikda (MDN)

Deux casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites mardi à Djelfa et Skikda par des détachements de l'ANP a indiqué mercredi un communiqué du MDN ."Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 31 mars , suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Djelfa et Skikda ,deux casemates pour terroristes contenant des vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets, alors qu'un autre détachement de l'ANP a détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El Abiadh, commune de Stah Guentis, wilaya de Tébessa , deux bombes de confection artisanale", a précisé la même source

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé, à Chlef , un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de (30,3) kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont saisi 30,5 kilogrammes de la même substance, à Boumerdès.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté, à Oum El Bouagui en 5e Région Militaire, deux narcotrafiquants et saisi un véhicule touristique et 1794 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi 2471 unités de différentes boissons et (1220) paquets de tabac à El-oued . De même, un détachement de l'ANP a saisi à In-Guezzam ,3 véhicules tout-terrain et 2,96 tonnes de denrées alimentaires

destinées à la contrebande.Par ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche relevant des

Forces Navales a réussi à secourir treize "Harragas" de différentes nationalités africaines et à repêcher les cadavres de trois autres personnes, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver trois disparus et ce, suite au naufrage de leur embarcation pneumatique à deux miles marins au nord-est de Kherouba, wilaya de Mostaganem . (APS)