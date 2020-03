La lutte contre la spéculation s’accélère: Plus de 78 tonnes de denrées alimentaires saisies (GN)

La lutte contre la spéculation s'accélere : Plus de 78 Tonnes de denrées alimentaires ont été saisies durant les dernieres 24 h, a indiqué Mardi , la cellule de communication prés le Commandemant de la Gendarmerie Nationale .

En effet, les descentes de contrôle menées par les différentes unités de la GN à travers le territoire national se sont soldées par l'interpellation de 124 spéculateurs et la saisie de plus de 27 000 litres d'huile de table et prés de 29 000 bouteilles d'eau minérale.

Neila B / Rédaction Web