Lutte contre spéculation: Saisie de 283 quintaux de semoule à Bejaia

Dans le cadre de la lutte que mène les services de sécurité contre les commerçants fraudeurs et spéculateurs durant cette période marqué par les mesures sanitaire de la pandémie du coronavirus , les éléments de gendarmerie de la brigade territoriale de la commune de Oued Ghir, 10 km de Bejaia et suite a des informations parvenues aux gendarmes sur l’activité illégale d’une minoterie privée , les gendarmes accompagnés des services du commerce ont investis le local du propriétaire B.S âgé de 40 ans situé au village Imaadane, Oued Ghir, qui active illégalement, sans registre de commerce, dans l’activité de transformation et vente de semoule de blé dur, d’orge et de mais. Sur les lieux les gendarmes ont saisie une quantité de 283 quintaux de semoule et un dossier judiciaire a été établi a l’encontre de l’auteur de l’infraction qui sera transféré à la justice.

M. Laouer