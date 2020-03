Coronavirus: Des dons pour soutenir le personnel médical à Tiziousou

Le gérant du marché de gros en fruits et légumes sis sur la rocade sud de la ville de Tizi-Ouzou s’est proposé Mardi, à approvisionner en fruits et légumes le restaurant de la résidence de la JSK mise à ladisposition des professionnels de la santé exerçant au CHU NedirMohamed, a-t-il indiqué dans un communiqué. En ce moment de grandemobilisation de toute la communauté médicale et paramédicale pour faire face au covid19, l’auteur de cette noble initiative a estimé qu’il est du devoir de toute la population de la wilaya de lui apporter soutien moral et matériel », a écrit le gérant de ce marché. A cet, le marché de gros a décidé de s’associer à cette chaine de solidarité qui s’est manifestée envers ces valeureux médecins, infirmiers et assimilés de santé en se proposant d’approvisionner en fruits et légumes le restaurant de la résidence de la JSK où sont hébergés ces professionnels de santé mobilisés dans le cadre de lalutte contre le coronavirus, a-t-il fait savoir. Il faut rappeler que la direction de la JSK a décidé, au lendemain de la mesure d’interdiction de circulation des moyens de transports de voyageurs,de mettre sa résidence composée de 12 logement à la disposition du CHU NEDIR Mohamed à l’effet de permettre aux personnels mobilisés dans lecadre de cette lutte contre le covid19 de poursuivre leur noble mission. Dans ce même cadre de solidarité agissante avec les professionnels de santé, la chambre du commerce et d’industrie Djurdjura a lancé hier un appel à la générosité des commerçants,entrepreneurs et industriels pour faire des dons pour assurer la restauration du personnel soignant mobilisé corps et âme chaque jour un peu plus dans la lutte contre la propagation de la pandémie, mais aussi afin d’aider en produits de premières nécessité des personnes en difficultés sociales en ces temps de confinement. Ces dons, lit-on dans cet appel, permettront aussi de faire face à la demande sans cesse croissante des secteurs sanitaires en produits de protection contre la propagation de ce virus. Bel.Adrar