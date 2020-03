L'opérateur Djezzy fait don de 42 millions de DA pour l'achat d'équipements médicaux

Un don de 42 millions de DA a été octroyé par l'opérateur de téléphonie "Djezzy" au profit des hôpitaux à travers le pays pour l'achat d'équipements médicaux afin de lutter contre le Covid-19, a indiqué, mardi un communiqué de l'entreprise.

"Djezzy, conscient de son rôle en tant qu'entreprise citoyenne et particulièrement dans la conjoncture actuelle qui requiert un grand élan de solidarité, a débloqué une enveloppe de 42 millions de dinars pour l'achat d'équipements à destination des hôpitaux à travers le pays", a précisé le communiqué.

"Cette initiative prise en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière s'articule autour de l'acquisition d'un matériel indispensable pour accompagner les malades gravement atteints par le Covid-19, a-t-on ajouté .

Il s'agit de 12 respirateurs de réanimation mobile, de 3 respirateurs portables,de 150 lunettes de protection et de 5 moniteurs de surveillance", selon la même source.

"Très engagé dans la campagne de sensibilisation et de solidarité nationale pour lutter contre la propagation du Covid-19, Djezzy contribue activement aux efforts déployés à l'effet de renforcer les moyens des structures sanitaires en équipements nécessaires à la prise en charge des patients au sein des hôpitaux", a ajouté la même source..

"Djezzy n'a ménagé aucun effort, dès l'apparition du coronavirus, pour afficher son implication active dans la grande mobilisation nationale de lutte contre l'expansion de l'épidémie du Covid-19 en décidant de la gratuité de l'accès au numéro vert le 3030 et au site web du ministère de la Santé (www.sante.gov.dz)", a tenu a relever l'opérateur téléphonique.

"L'objectif étant de faciliter aux algériens l'accès à l'information concernant les procédures de prévention mises en place par les autorités", a souligné l'opérateur .

"Djezzy s'est également engagé aux côtés du Ministère de la Santé en lançant une vaste campagne de communication en impliquant ses influenceurs pour participer à l'effort de sensibilisation nationale contre le coronavirus", a -t-elle conclu.

APS