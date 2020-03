Lutte contre spéculation: Plus de 7 Tonnes de denrées alimentaires saisies (GN)

Une quantité de plus de plus de 7 Tonnes dde denrées alimentaires ont été saisies , ces dernieres 24h , par les services de la Gendarmerie Nationale, a indiqué un communiqué auprés cette institution.

Ces saisies ont été menées dans le cadre de 97 opérations de lutte contre la spéculation réalisées à travers le territoire national. Elles se sont soldées par l'interpellation de 99 spéculateurs .

En outre, plus d'une tonne de farine et prés de 4 tonnes de blé tendre ont été saisies par les gendarmes à travers le territoire national . Des descentes dans des entrepôts ont permis également la récupération de 121 kg de légumes et fruits ainsi que des quantités importantes de produits pharmaceutiques de prévention. Il s'agit entre autres de 50 000 unités de compresses, plus de 10 000 unités de gel antiseptique et plus de 1500 flacons de savon liquide.

Neila B/ Rédaction web