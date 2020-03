Bechar : Renforcement des capacités des moulins d’Agrodiv

Les capacités de production des moulins du groupe public agro-industries (Agrodiv) ont été renforcées par une livraison journalière de 3.000 quintaux (Q) de blé dur pour la production de la semoule et de la farine, afin de satisfaire la demande exceptionnelle en cette période de pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi dernier du responsable de la direction des Services agricoles (DSA) de Bechar. «Nous avons entamé depuis le 25 du mois courant une opération de renforcement en matière première, à savoir le blé dur, des moulins de cette entreprise publique, pour atteindre 3.000 Q/j au lieu des 600 Q/j habituels», a indiqué à l'APS Abdelghani Hamzaoui. L'opération permet à l'entreprise, à travers ses 14 points de vente, d'assurer l'approvisionnement régulier des habitants des 21 communes de la wilaya et répondre à la forte demande des citoyens sur ces deux denrées, induite par les appréhensions et la peur de la propagation du coronavirus, a expliqué M. Hamzaoui. Un total de 1.782 Q de semoule et de farine ont été distribués depuis le début de l'opération à travers les communes, les localités frontalières et les zones éloignées des grands centres urbains de la wilaya, a-t-il ajouté.