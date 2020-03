Groupe Giplait : Prêt à répondre à toute demande supplémentaire

Le Groupe industriel des productions laitières «Giplait» a affiché, hier dans un communiqué, sa mobilisation à répondre à toute demande supplémentaire pendant cette période marquée par la pandémie de coronavirus. «En cette situation exceptionnelle que vit notre pays suite à l’épidémie du coronavirus, Giplait tient à informer l’ensemble des citoyens que les collectifs de ses filiales restent mobilisés pour assurer la production du lait et des produits laitiers en quantités suffisantes», est-il indiqué dans le communiqué. Le groupe Giplait, poursuit-il, dispose de capacités de production capables de répondre à toute demande supplémentaire aussi bien en lait qu’en produits laitiers. Giplait rassure également que ses points de vente demeurent ouverts durant tous les jours de la semaine.

Par ailleurs, ce groupe public a rassuré ses partenaires, collecteurs et éleveurs, en cette période de forte lactation, quant à l’engagement de poursuivre les actions d’aide et de soutien à la production du lait local et à recevoir toute quantité de lait cru selon les programmes habituels, selon la même source.