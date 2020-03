Lutte contre la spéculation : 107 affaires traitées et 78 individus arrêtés en 24h

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont procédé, durant les dernières 24h, au traitement de 107 affaires et à l'arrestation de 78 individus dans le cadre de la lutte contre la spéculation, a indiqué dimanche dernier un communiqué de ce corps de sécurité.

Ces opérations «s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude des produits alimentaires de large consommation et des produits parapharmaceutiques, en cette conjoncture marquée par la propagation du Coronavirus (Covid-19), précise la même source.

Les mêmes services ont saisie, à la faveur de ces opérations, 63.582 tonnes de produits alimentaires, 26,15 tonnes de farine, 30,3 tonnes de semoule, 2,25 tonnes de blé tendre, 2,88 tonnes d'olive, 39 kg de dattes, 750 kg de légumes, 808 kg de viandes blanches, 190 litres de lait liquide, 460 bouteilles de boissons gazeuses et 164 unités de désinfectant pour mains. A cette occasion, la GN appelle tous les citoyens à «la contribution efficace à la lutte contre les différentes formes de criminalité par le signalement immédiat de tout acte de spéculation, de fraude, de monopole ou de toute autre infraction portant atteinte à l'Intérêt public», rappelant les supports technologiques mis à la disposition et au service du citoyen, à savoir le numéro vert 10.55 et le site de pré-plainte : ppgn.mdn.dz ou la prise de contact directe avec l'unité de la GN la plus proche.