Sonatrach : M. Hakkar procède à l'installation de huit nouveaux vice-présidents

Le Pdg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a procédé hier à l'installation de plusieurs nouveaux vice-présidents au niveau de la direction du Groupe suite à leur nomination par le président de la République, a indiqué la compagnie énergétique nationale dans un communiqué.

«Faisant suite à leur nomination par Son Excellence Monsieur le Président de la République, et conformément aux statuts de la Société, M. le président-directeur général du Groupe Sonatrach a procédé, ce jour au siège de la Société, à l’installation des vice-présidents nommés», a fait savoir la même source.

Ainsi, M. Mohamed Slimani a été installé au poste de vice-président «Activité Exploration et Production», M. Amine Melaika est désormais

vice-président «Activité Transport par Canalisation», M. Nasreddine Fatouhi est vice-président «Activité Liquéfaction et Séparation»,

M. Batouche Boutouba est vice-président «Activité Raffinage et Pétrochimie», Mme Fatiha Neffah est vice-présidente «Activité Commercialisation», M. Rachid Zerdani est vice-président Responsable de la Stratégie, de la Planification et Economie, M. Hadj Djilali Abouda est vice-président Responsable des Finances et M. Fethi Arabi est vice-président Responsable du Business Développement & Marketing.