Air Algérie : Opération de préservation et de maintenance des avions

Les appareils de la compagnie aérienne nationale Air Algérie font l'objet d'une opération de stockage, de préservation et de maintenance pendant la période de confinement liée à la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué lundi le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a fait savoir qu'«Air Algérie procède actuellement à deux opérations simultanées, alors que l'ensemble du trafic aérien national est suspendu pour éviter la propagation du coronavirus, pour préserver et entretenir les 56 appareils de la flotte de cette compagnie de différents types : Boeing, Airbus et ATR». Selon M. Andaloussi, la première opération consiste à couvrir les appareils grâce à des bâches spéciales appelés «engin covers» pour éviter l'intrusion d'objets étrangers au niveau des appareils, notamment dans les réacteurs (oiseaux, poussière...etc). La seconde opération consiste en la maintenance de tous les appareils d'Air Algérie notamment à travers l'élaboration de diagnostics et le remplacement de pièces via un stock de pièces de rechange et une main d'œuvre 100% algérienne. A noter que ces opérations sont réalisées par le personnel de la Division Maintenance et Réparation des Aéronefs (DMRA) d'Air Algérie. Pour rappel, depuis le 18 mars dernier, Air Algérie a suspendu tous ses vols internationaux jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ainsi, 90 % de la flotte de la compagnie nationale, composée de 56 avions, est clouée au sol, suite à sa décision de suspendre tous ses vols nationaux et internationaux, conformément aux orientations des pouvoirs publics.

Seuls les vols de transport de marchandises, de médicaments ou courriers sont opérationnels.