Un réseau de trafic de drogue dure tombe dans la capitale ( SW)

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de la drogue dure dans la Capitale, a été neutralisé par les services de police . Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de Wilaya d’Alger , une souricière menée par les éléments de la BMPJ d’El Makaria a permis de déjouer une transaction de vente de drogue dure de type Cocaïne. Ce coup de filet a permis le démantèlement d’un réseau composé de 6 dealers âgés entre 23 et 46 ans .Les investigations poussées ont permis la saisie de 4 comprimés psychotropes et une somme d’argent de 15 000 Da et deux véhicules. Présentés devant la justice, les six mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt .

Neila B/ Rédaction Web