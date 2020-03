Saisie de plus de 251 kg de kif traité à Naâma (Police)

Une quantité de plus de 251 kg de résine de Cannabis a été saisie par les services de police ,au Sud-Ouest, a indiqué Lundi, la DGSN, dans un communiqué.

Selon la même source, les éléments de la Sûreté de Daïra de Meghouar, appuyés par la brigade de Recherches et d’Intervention (BRI) de la SW de Naâma, ont procédé lors de cette opération au démantèlement d’un réseau composé de 7 individus âgés entre 20 et 40 ans, et la récupération d’un véhicule et la saisie de plus de 16 millions de centimes ainsi que 6 téléphones portables .

Neila B/ Rédaction Web