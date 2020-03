Sûreté nationale : L'ancien DGSN Bachir Lahrache n'est plus

L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Bachir Lahrache, est décédé, a-t-on appris, hier, de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Le défunt avait occupé le poste de DGSN durant la période allant de juillet 1990 à juin 1991.

En cette circonstance douloureuse, le DGSN, Khalifa Ounissi, a présenté à la famille du défunt, en son nom et au nom du corps de la Sûreté nationale, ses sincères condoléances et sa compassion, priant Dieu, Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis, et de prêter patience et réconfort à sa famille».

Le défunt a été inhumé, hier, après la prière du Dohr au cimetière Garidi à Alger.