Algérie Télécom : Un site web et une application d'information sur le virus

Algérie Télécom a développé un site web et une application d'information sur le coronavirus, qui seront mis à la disposition du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a-t-on appris auprès de cet opérateur public. «Notre équipe Recherche et Développement a pu développer une application et un site web qui seront mis à la disposition du ministère de la Santé afin d'informer en tant réel sur l'évolution de cette pandémie en Algérie», a indiqué le Pdg de cette entreprise, Mohamed Anouar Benabdelouahad.

Le responsable d'Algérie Télécom a expliqué que le site web «va servir de tableau de bord pour les différents services de la santé permettant d'avoir une image claire de la situation relative à la propagation du coronavirus dans le pays et en tant réel».

«Les directions de la santé publique de chaque wilaya auront la possibilité, à travers le site web, d'alimenter et implémenter des informations à une base de données», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l'application, il a indiqué qu'elle permettra au citoyen de «poser des questions concernant les procédures de dépistage et d'obtenir les résultats de son test en ligne». «Le citoyen pourra également demander une assistance médicale. Il introduit son numéro de téléphone dans l'application et répondra à une série de questions sur son état de santé, puis les services de santé vont l'appeler depuis le call center 3030 afin d'approfondir l'investigation et juger s'il s'agit d'un cas suspect ou non. S'il s'avère un cas suspect, il sera orienté de suite vers les services de santé concernés», a-t-il encore expliqué.

Il a indiqué également que l'application permettra au citoyen d'avoir accès à toutes les informations relatives à l'évolution du Covid-19 par région, wilaya, daïra et

commune, ainsi que

toutes les recommandations pour limiter la propagation de cette pandémie en Algérie.