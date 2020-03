Bejaia : Les initiatives du mouvement associatif

Les habitants des villages et communes de Bejaia observent scrupuleusement le confinement et suivent avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation à travers la télévision nationale et la radio locale et ce, en l’absence des journaux dans les kiosques depuis une semaine. Le service des maladies infectieuses du CHU a effectué 45 prélèvements dont 28 cas déclarés négatifs, 6 déclarés positifs et 11 personnes sont en attente des résultats des prélèvements. Les magasins d’alimentation générale, les boulangeries, les commerces de fruits et légumes, les pharmacies et les stations de carburants sont ouverts.

Les associations des quartiers et villages, les éléments de la gendarmerie, police et protection civile mènent des campagnes de sensibilisation et procèdent à la désinfection des quartiers dans plusieurs communes.

Par ailleurs, la pénurie des gants et bavettes persiste et plusieurs pharmacies n’en sont pas approvisionnées régulièrement.

M. Laouer